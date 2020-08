‘Verdachte van dubbele moord Kenosha (17) bezocht Trump-rally’

Kyle Rittenhouse, die wordt verdacht van het doodschieten van twee mensen in de Amerikaanse stad Kenosha (Wisconsin) in de nacht van dinsdag op woensdag, bezocht in januari nog een massabijeenkomst van president Donald Trump, meldt nieuwssite Buzzfeed. Uit de sociale media-uitingen van de 17-jarige zou blijken dat hij is geobsedeerd met de politie.

De tiener uit de aangrenzende staat Illinois zat in januari op de eerste rij bij een bijeenkomst van president Trump in Des Moines. Rittenhouse plaatste een Tiktok-video van de bijeenkomst op zijn sociale media. Op foto’s is te zien hoe hij met een witte pet op enkele meters van Trump af zit.

Naast berichten waarin hij zijn steun betuigt aan Trump, staan er vooral foto’s met vuurwapens en ‘blue lives matter’- berichten op de sociale media van Rittenhouse. Die laatste leus, die in reactie op de ‘black lives matter’-beweging verwijst naar de politieagenten die in de VS tijdens het uitoefenen van hun werk zijn gedood, is populair in extreemrechtse kringen.

De obsessie van Rittenhouse met de politie ging verder dan alleen steunbetuigingen. De tiener zou hebben meegedaan aan een oriëntatieprogramma van de lokale politie, bevestigt die. Deelnemers mochten daarbij onder meer met agenten meerijden en schietoefeningen doen. De politie heeft de beschrijving van het programma van zijn website verwijderd.

Kyle Rittenhouse werd aangehouden in een kleine plaats slechts 20 kilometer van Kenosha, Antioch. Hij was volgens op video verspreide verklaringen naar Kenosha gegaan omdat hij zich verplicht voelde eigendommen en levens te helpen beschermen.

Het is onrustig in Kenosha sinds de politie de ongewapende zwarte man Jacob Blake zeven maal in de rug schoot. Het leidde deze week tot protesten en plunderingen op grote schaal waarbij na verloop van tijd ook spontaan gevormde burgermilities gewapend de straat op gingen om mensen en eigendommen te beschermen.

Sinds de dood van de zwarte arrestant George Floyd door het handelen van een witte politieagent in Minneapolis, eind mei, wordt er in de hele VS massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld, waarbij de protesten geregeld gepaard gingen met rellen en plunderingen.