Verdachte van doodschieten rapper aangehouden

De Amerikaanse politie heeft de man die verdacht wordt van het doodschieten van rapper Nipsey Hussle gearresteerd. Het gaat om de 29-jarige Eric Holder. Hij is in een buitenwijk van Los Angeles aangehouden.

Nipsey Hussle werd zondag door meerdere kogels geraakt voor zijn kledingwinkel in het zuiden van Los Angeles. De rapper overleed niet veel later in het ziekenhuis. Ook twee anderen raakten bij de schietpartij gewond.

Holder zou volgens de politie na het incident bij een vrouw in de auto zijn gestapt en zijn gevlucht. Zij gaf zichzelf dinsdag aan, waarna Holder kon worden aangehouden, meldt The Los Angeles Times. De exacte toedracht van de schietpartij is niet bekend, maar de verdachte en de rapper zouden die zondag ruzie hebben gehad.

Vorig jaar kwam het eerste studio-album uit van Nipsey, wiens echte naam Ermias Davidson Asghedom. Victory Lap werd genomineerd voor een Grammy in de categorie beste rapalbum.