Verdachte steekpartij Neurenberg zwijgt

De 38-jarige man die verdacht wordt van de steekpartij in Neurenberg heeft tot dusver niets gezegd over die beschuldiging. Dat heeft de Duitse politie zondag bekendgemaakt. De vermoedelijke dader, die donderdagavond drie vrouwen ernstig verwondde op straat, had een mes bij zich toen hij werd aangehouden. Een verklaring daarvoor kon hij niet geven.

Zaterdag werd na DNA-vergelijk duidelijk dat de politie vermoedelijk de juiste man te pakken had. Ook zijn door getuigen opgegeven signalement klopte. Het gaat om een Duitser met een uitgebreid strafblad, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hem zal drievoudige poging tot moord ten laste worden gelegd. Het is nog gissen wat zijn motief was voor de aanval op de willekeurige slachtoffers, die op weg waren naar huis.