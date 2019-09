Verdachte steekpartij Lyon had „psychose”

De dader van een steekpartij bij een metrostation nabij de Franse stad Lyon, zaterdagmiddag, was een 33-jarige asielzoeker uit Afghanistan. Hij had „een psychose met paranoïde wanen.”

Volgens de officier van justitie in Lyon heeft de verdachte verklaard dat hij „stemmen heeft gehoord die hem opdroegen mensen te doden.” De man had voorafgaand aan de aanval een grote hoeveelheid cannabis gebruikt.

Bij de aanval bij een bushalte voor het metrostation Laurent-Bonnevay in Villeurbanne, een voorstad van Lyon, kwam een 19-jarige man om het leven en raakten acht mensen gewond. Drie van hen verkeerden in levensgevaar, maar inmiddels is hun toestand stabiel. Een ooggetuige vertelde tegen het persbureau AFP dat de man plotseling „in alle richtingen” begon te steken.

Meer dan dertig hulpverleners werden zaterdag ingezet om slachtoffers te helpen, die zich zowel in het station als op het voorplein bevonden. Bus- en metrolijnen werden stilgelegd, het station werd gesloten. Ook waren er militairen ter plaatse.

De politie zocht zaterdag nog naar een vermoedelijke tweede aanvaller die in het bezit zou zijn van een metalen spies. Hier bleek later echter geen sprake van te zijn.

De steekpartij wordt vooralsnog niet gezien als een terroristische daad. De burgemeester van Lyon riep journalisten op „zeer voorzichtig” te zijn om de steekpartij als terroristisch te bestempelen.