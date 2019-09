‘Verdachte steekpartij Lyon had psychose’

De dader van de steekpartij bij een metrostation in het Franse Lyon zaterdag, een 33-jarige asielzoeker uit Afghanistan, had een psychose met paranoïde wanen. Volgens de officier van justitie in Lyon heeft de verdachte verklaard dat hij „stemmen heeft gehoord die hem opdroegen mensen te doden.” De man had voorafgaande aan de aanval een grote hoeveelheid cannabis gebruikt.

Bij de aanval bij een bushalte voor het metrostation Laurent-Bonnevay in Villeurbanne, een voorstad van Lyon, kwam een 19-jarige man om het leven en raakten acht mensen gewond. Drie van hen verkeerden in levensgevaar, maar inmiddels is hun toestand stabiel.