Verdachte steekpartij Lübeck blijft zwijgen

Het blijft onduidelijk wat de man bezielde die in een bus in het Duitse Lübeck om zich heen stak en tien mensen verwondde. De verdachte blijft zwijgen over zijn beweegredenen, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Het gaat om een 34-jarige Duitser van Iraanse afkomst. Eerder liet de politie weten dat op basis van de huidige kennis een terreurdaad wordt uitgesloten.

De man stak vrijdag wild om zich heen in de drukke bus en probeerde ook zijn rugzak in brand te steken. Twee Nederlanders raakten gewond. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis. De man van 21 is de enige die nog niet uit het ziekenhuis is ontslagen.