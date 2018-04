„Verdachte schietpartij YouTube uitgeschakeld”

De Amerikaanse politie is afgekomen op een vermeende schietpartij bij het hoofdkwartier van YouTube in San Bruno (Californië). NBC News bericht op basis van anonieme bronnen binnen de politie dat een vrouwelijke verdachte is uitgeschakeld. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

Het San Francisco General Hospital meldt slachtoffers te hebben opgenomen van een incident bij het bedrijf. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. CNN bericht dat vier of vijf slachtoffers worden overgebracht naar ziekenhuizen.

Op televisiebeelden is te zien dat medewerkers van het bedrijf met hun handen in de lucht het gebouw verlaten. De lokale zender KCBS bericht dat vermoedelijk is geschoten bij een café op het terrein van het bedrijf. Mensen in de omgeving zeggen schoten te hebben gehoord.

Een medewerker van YouTube schreef op Twitter dat hij zich met collega’s had gebarricadeerd in een ruimte. Later twitterde hij: „Veilig. Ben geëvacueerd en nu buiten.” De politie heeft mensen opgeroepen uit de buurt te blijven van het adres waar het bedrijf is gevestigd.

„We zaten in een vergadering toen we mensen hoorden rennen. De vloer trilde. We dachten eerst aan een aardbeving”, twitterde een andere medewerker.