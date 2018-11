Verdachte schietpartij synagoge ontkent

De man die verdacht wordt van de moord op elf bezoekers van een synagoge in Pittsburgh heeft zijn onschuld bepleit in alle 44 gevallen waarvoor hij is aangeklaagd. De 46-jarige Robert Bowers zei donderdag niet veel in de rechtbank, alleen dat hij de tenlasteleggingen heeft begrepen en schuld ontkent.

Bowers, die via social media antisemitische teksten verspreidde, is onder meer aangeklaagd wegens haatmisdaden en vuurwapendelicten. Hij drong volgens de autoriteiten zaterdag het joodse gebedshuis binnen en probeerde zoveel mogelijk aanwezigen dood te schieten. Zelf raakte hij lichtgewond door een politiekogel.