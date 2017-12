Verdachte schietpartij Moskou alsnog opgepakt

De Russische politie heeft alsnog een verdachte opgepakt van een schietpartij bij een fabriek in Moskou. De man ontkwam aanvankelijk aan speciale eenheden die in het bedrijf naar hem zochten. Een voormalige medewerkster opperde tegenover een Russisch persbureau dat de schutter mogelijk via een ondergrondse tunnel was ontsnapt.

De man opende woensdag het vuur bij de fabriek, waarna de autoriteiten de omgeving afgrendelden. Een radiozender kreeg ondertussen contact met de vermeende schutter; naar verluidt de voormalige eigenaar van het bedrijf. Hij claimde dat de fabriek hem was ontnomen „met vervalste documenten” en sprak de vrees uit dat hij iemand had doodgeschoten.

Het is onduidelijk of dat het geval is. De autoriteiten spraken aanvankelijk over een dode en drie gewonden. De politie repte donderdag in een verklaring echter alleen over een gewonde.