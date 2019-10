Verdachte schietpartij Kansas opgepakt

De politie heeft maandag een 23-jarige man opgepakt in verband met het bloedbad dat zondagochtend werd aangericht in Kansas City. Daar werden in een bar negen mensen neergeschoten, van wie er vier dodelijk werden getroffen. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte, een 29-jarige man.

Het tweetal zou het vuur op feestgangers in de Tequilla KC Bar hebben geopend, nadat een van hen de bar was uitgezet omdat hij een glas in de richting van de portier had gegooid.

De politie van Kansas City meldt op Facebook dat de voortvluchtige verdachte „gewapend en gevaarlijk” is en dat mensen hem niet zelf moeten benaderen. Er is een foto van de voortvluchtige vrijgegeven.