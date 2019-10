Verdachte schietpartij Duitse Halle opgepakt

De Duitse politie heeft een verdachte van de schietpartij in Halle opgepakt. Dat meldt de politie op Twitter. Bij de schietpartij zijn zeker twee mensen gedood.

In Landsberg, op 15 kilometer van Halle, is ook geschoten. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen persbureau DPA. Over het motief in beide zaken is nog niets bekend.

Ondanks de arrestatie in Halle roept de politie op om waakzaam te blijven. Er is mogelijk sprake van meerdere daders. Dat wordt nog onderzocht.

De schietpartij in Halle vond plaats voor een synagoge in de stad in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens de Duitse krant Bild is gebruikgemaakt van machinegeweren en is een handgranaat naar het gebedshuis gegooid. Woensdag is de tweede dag van Jom Kipoer, de heiligste joodse feestdag.

Kort voor de schietpartij zouden een aantal straten verderop al schoten zijn gelost, melden lokale media.