Verdachte schietincident bij demonstratie Louisville aangehouden

De Amerikaanse politie heeft een man aangehouden in verband met het schietincident bij een Black Lives Matter-demonstratie in Louisville waarbij zaterdag een dode viel. De verdachte, een twintiger uit Louisville, is aangeklaagd voor moord, meldt CNN.

Verdachte Steven Nelson Lopez was door een omstander in het been geschoten nadat hij op de demonstranten in het Jefferson Square Park had geschoten. Daarop werd hij naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden.

„De man had vanaf het begin meegedaan met de demonstratie en was de afgelopen weken al een aantal keer gearresteerd”, meldde de politie zondag. Demonstranten hadden de verdachte al meerdere malen gevraagd om te vertrekken vanwege zijn storende gedrag.

In de demonstratie werd geprotesteerd tegen de dood van Breonna Taylor. Die 26-jarige zwarte vrouw kwam op 13 maart om het leven in een regen van kogels nadat een narcoticabrigade van de politie haar huis was binnengevallen. De agenten hadden een zogeheten „no-knock”-arrestatiebevel (niet kloppen). Een van de drie betrokken agenten is afgelopen week ontslagen.

De dood van Taylor staat opnieuw in de aandacht na de dood van de zwarte arrestant George Floyd in Minneapolis op 25 mei. Floyd kwam door verstikking om het leven nadat een witte agent bij de arrestatie bijna negen minuten lang met de knie zijn keel dichtdrukte. De dood van Taylor en Floyd heeft in de Verenigde Staten tot massale protesten tegen institutioneel racisme en buitensporig politiegeweld geleid.