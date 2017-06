Verdachte Portland beschuldigd van moord

De 35-jarige man, die eind mei in een stoptrein in het Amerikaanse Portland twee passagiers doodstak, wordt woensdag voorgeleid in de rechtbank. Hij wordt beschuldigd van moord. Ook wordt hij aangeklaagd wegens poging tot moord, het gebruik van een wapen, intimidatie en het uiten van dreigementen.

Jeremy Christian, die al eerder werd veroordeeld voor een gewapende beroving, stak de passagiers dood omdat ze hem ervan probeerden te weerhouden twee moslima’s lastig te vallen. Hij riep anti-moslimkreten. Een andere passagier die in wilde grijpen, raakte gewond.

De zaak leidde tot veel ophef. Op de Facebookpagina van Christian zouden racistische en extremistische teksten staan.