Verdachte Pittsburgh „volkomen onopvallend”

De hoofdverdachte van de bloedige schietpartij in Pittsburgh was volgens zijn buren volkomen onopvallend. „Het meest beangstigende is hoe normaal hij leek”, zegt de buurman tegen een lokale zender. Hij vertelt dat Robert Bowers ongeveer twee jaar geleden zijn intrek nam in het appartementencomplex in de plaats Baldwin.

Ook de buurvrouw zegt tegen de krant The New York Times niets te hebben gemerkt van de duistere plannen van Bowers, die op internet geen geheim maakte van zijn antisemitische denkbeelden. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat hij joden wilde doden.

Bowers lijkt in het dagelijks leven geen blijk te hebben gegeven van zijn jodenhaat. Hij maakte volgens de krant zelfs zo weinig indruk op buurvrouw Kerri Owens, dat zij zijn naam kort na de kennismaking weer was vergeten. „Ik voelde me schuldig omdat hij dan zei: ‘Hoi Kerri’, en ik me zijn naam niet kon herinneren”, vertelt ze.

Owens omschrijft haar buurman als een stille man. Hij had nooit gasten, woonde alleen en keek soms tot in de vroege uurtjes televisie. Haar verloofde Chris Hall stelt dat Bowers soms in zijn auto zat te roken en dan kennelijk naar de radio luisterde. „Er was niets opvallends aan hem. Er zat zelfs geen bumpersticker op zijn auto.”