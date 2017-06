Op de luchthaven van Brussel is zondagavond een bomalarm afgegeven. In de mannentoiletten in de aankomstzone werden rond 19.45 uur verdachte pamfletten gevonden, zei de federale politie.

De politie nam het zekere voor het onzekere en stelde een veiligheidszone in. Extra politiemensen en militairen werden ingezet om het gebouw te doorzoeken op verdachte pakketten. Het gebouw werd niet ontruimd en het vliegverkeer werd niet omgeleid.