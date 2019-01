Verdachte pakketten bij ambassades Australië

In Australië zijn naar meerdere buitenlandse ambassades en consulaten verdachte pakketten gestuurd. De federale politie heeft berichtgeving daarover van lokale media bevestigd. De pakketjes worden door de politie onderzocht.

Naar welke gebouwen ze precies zijn verstuurd, is niet bekendgemaakt. Het zou gaan om diplomatieke posten en missies in Canberra en Melbourne. Volgens ABC News zijn hulpdiensten in Melbourne onder meer aanwezig bij consulaten van de Verenigde Staten, Griekenland, Frankrijk, Italië, Hong Kong, India, Nieuw-Zeeland, Pakistan en Zwitserland.