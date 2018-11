Verdachte opgepakt na steekpartij Sony Music

De politie heeft in Londen een verdachte opgepakt na een steekpartij bij het hoofdkwartier van Sony Music in Londen. Twee personen zijn gewond geraakt door messteken. Dat meldt de politie van Londen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond rond 11.00 uur (plaatselijke tijd) plaats in Derry Street in de wijk Kensington. De politie en de hulpdiensten rukten massaal uit. Het pand werd meteen uit voorzorg ontruimd. Volgens de politie was het incident niet terreurgerelateerd. Zakenjournalist Simon Neville schreef op Twitter dat hij zag hoe een man met een rood jasje tegen de grond werd gewerkt op een los- en laadplaats op Derry Street.

Een getuige vertelde aan de nieuwssite Metro dat kantinemedewerkers ruzie hadden gekregen. Een van hen stak met een keukenmes. De politie kon dit nog niet bevestigen.

Het gebouw van Sony is tegenover Northcliffe House, waar de Daily Mail, Independent, Metro en andere media zijn gevestigd.