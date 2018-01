„Verdachte opgepakt na kindermoord Pakistan”

De Pakistaanse autoriteiten hebben een verdachte opgepakt voor de geruchtmakende verkrachting van en moord op een zevenjarig meisje. De zaak leidde in Pakistan tot grootschalige protesten. Boze Pakistanen verweten de autoriteiten zich te passief op te stellen.

Twee politiefunctionarissen zeiden tegen Reuters dat een man is aangehouden die wordt gezien als hoofdverdachte. De premier van de provincie Punjab beloofde eerder al dat een doorbraak op handen is in het onderzoek naar de dood van Zainab Ansari, wiens lichaam recentelijk is teruggevonden in een afvalbak.

In het gebied waren al eerder kinderen gekidnapt en gedood. Inwoners vreesden dat een seriemoordenaar actief is. Ze verweten de autoriteiten te weinig werk te maken van dergelijke zaken. Bij rellen kwamen vervolgens twee mensen om het leven. Dat gebeurde toen de politie vuurde op betogers.