„Verdachte moord studente België heeft bekend”

De 39-jarige verdachte van de moord op studente Julie Van Espen (23) heeft bekentenissen afgelegd. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen de krant Het Laatste Nieuws.

De studente vertrok zaterdagavond per fiets van huis in Schilde. De fietstocht voerde voor een groot deel langs het Albertkanaal. Daar is haar lichaam later teruggevonden. De politie had op camerabeelden gezien dat verdachte Steve B. met het fietsmandje van de studente richting het kanaal liep.

De politie arresteerde B. maandag op het station van Leuven. Hij zou de autoriteiten daarna hebben verteld waar ze moesten zoeken naar het lichaam. Toen dat was ontdekt, zou de man volgens de ingewijden bekentenissen hebben afgelegd. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.