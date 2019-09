‘Verdachte moord Lübcke stak asielzoeker neer’

De hoofdverdachte van de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke wordt nu ook verdacht van het neersteken van een Iraakse asielzoeker in januari 2016. Zijn rol wordt onderzocht, heeft het Duitse Openbaar Ministerie in Karlsruhe donderdag bekendgemaakt.

Stephan E. (45) wordt verdacht van poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij de asielzoeker. Hij zou in de plaats Lohfelden, in de buurt van Kassel (Hessen), de 22-jarige asielzoeker van achter in de rug hebben gestoken. Zijn advocaat ontkent namens hem de beschuldiging.

E. wordt tevens verdacht Lübcke in juni te hebben doodgeschoten. De 65-jarige Lübcke was christendemocraat en leider van het district Kassel. E. was tegen hem, omdat Lübcke het ruimhartige immigratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel steunde. E. staat bekend als rechts-extremist. Het wapen waarmee de verdachte Lübcke zou hebben doodgeschoten, kocht hij in 2014 om zijn familie te verdedigen tegen ‘criminele buitenlanders’. Hij zou eerder tweemaal op het punt hebben gestaan de politicus dood te schieten.

Hij bekende aanvankelijk schuld, maar trok later zijn bekentenis in.