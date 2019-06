Verdachte moord CDU-politicus weer vrijgelaten

De man die zaterdagavond was opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van de Duitse politicus Walter Lübcke is weer op vrije voeten. "Hij is ondervraagd en daarna vrijgelaten", zegt een politiewoordvoerder. Of de man nog verdachte is, is niet bekendgemaakt.

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar. De politie kwam de man op het spoor na het onderzoeken van onder meer telefoondata van Lübcke, meldde de krant zaterdag.

Lübcke werd in de nacht van zondag op maandag door een familielid dood aangetroffen op het terras van zijn huis in Wolfhagen bij Kassel.

De rouwdienst voor Lübcke, die de regeringspresident was van de regionale raad van Kassel, vindt plaats op 13 juni in de Duitse stad.