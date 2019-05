Verdachte moord België was bekend

De 39-jarige verdachte van de moord op de Belgische studente Julie Van Espen (23) was geen onbekende bij de politie. Er liep een zaak tegen hem wegens verkrachting, maar in afwachting van hoger beroep was hij op vrije voeten.

„Ik begrijp dat ook niet, maar ik moet dat als minister van Justitie aanvaarden”, zei minister Koen Geens maandag in een reactie voor het Vlaamse tv-programma Terzake. Steve B. zou inmiddels bekentenissen hebben afgelegd. Zijn vader waarschuwde justitie zelfs expliciet voor hem: „Steve is in staat om te doden.”

Julie Van Essen vertrok zaterdagavond om 18.30 uur per fiets van huis in Schilde, op 15 kilometer van de plek in Antwerpen waar ze met vriendinnen had afgesproken. De tocht voerde voor een groot deel langs het Albertkanaal. Zondag werden haar telefoon, bebloede kledingstukken en fietsmandje in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis gevonden. Haar ov-kaart lag in een vuilnisbak.

In het kanaal is haar lichaam maandag teruggevonden. De politie had op camerabeelden gezien dat verdachte Steve B. met het fietsmandje van de studente richting het kanaal liep.

De politie arresteerde B. maandag op het station van Leuven. De man kon vervolgens worden getraceerd dankzij de gps in zijn mobiele telefoon. Hij zou de autoriteiten daarna hebben verteld waar ze moesten zoeken naar het lichaam. Toen dat was ontdekt, zou hij bekentenissen hebben afgelegd.