Verdachte misdaden Pinochet-regime wordt aan Chili uitgeleverd

Een vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij ontvoeringen door de Pinochet-dictatuur in Chili, mag aan het Zuid-Amerikaanse land worden uitgeleverd, heeft een Australische rechtbank geoordeeld. Adriana Rivas, de voormalige secretaresse van inlichtingenchef Manuel Contreras, wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij zeven ontvoeringen die tussen 1974 en 1977 plaatsvonden.

Rivas emigreerde in 1978 naar Australië. Toen ze in 2007 weer in Chili was, werd ze gearresteerd, maar eenmaal op borgtocht wist ze terug naar Australië te ontsnappen. De 67-jarige vrouw zit in hechtenis sinds februari 2019, toen Chili een uitleveringsverzoek deed bij de Australische autoriteiten.

De voorzitter van een rechtbank in Sydney zei donderdag (plaatselijke tijd) dat de informatie in het uitleveringsverzoek voldoende was om het in te willigen. De bezwaren van de advocaten van Rivas maakten geen indruk op de rechtbank.

Rivas zou deel hebben uitgemaakt van de DINA, de geheime politie van Pinochets militaire schrikbewind, die tegenstanders van de generaal onder meer martelde. Volgens analisten zijn ten tijde van het regime, dat tussen 1973 en 1990 aan de macht was, minstens 3000 personen vermoord. Duizenden werden ontvoerd en gemarteld.

Generaal Augusto Pinochet kwam in Chili aan de macht door een staatsgreep met Amerikaanse steun, waarmee de socialistische regering omver werd geworpen en waarbij president Salvador Allende om het leven werd gebracht. Afgelopen weekend stemde een meerderheid van de Chilenen ervoor om de grondwet uit het Pinochet-tijdperk te vervangen.