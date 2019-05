Verdachte mesaanval Manchester aangeklaagd

De 25-jarige man die verdacht wordt van het neersteken van drie mensen op station Victoria in de Britse stad Manchester is aangeklaagd voor drievoudige poging tot moord. Volgens de BBC wordt hij ook beschuldigd van het bezitten van documenten die gebruikt kunnen worden door personen die een terroristische aanslag willen plegen of voorbereiden.

De man zou op oudejaarsavond een politieagent en een echtpaar hebben neergestoken. Het paar raakte zwaargewond. De agent raakte gewond toen die de dader probeerde te overmeesteren. Volgens de BBC riep de man ‘Allah’ toen hij zijn slachtoffers te lijf ging en riep hij kreten tegen westerse regeringen.

Hij moet 12 juni voor de rechtbank verschijnen.