Verdachte leggen bompakketten geïdentificeerd

De man die ervan wordt verdacht in het Texaanse Austin sinds 2 maart bomaanslagen te hebben gepleegd, is geïdentificeerd als de 23-jarige Mark Anthony Conditt. Conditt kon worden getraceerd met behulp van tipgevers en verscheidene tactieken die waren gericht op het achterhalen van zijn mobiele telefoon en computer.

Hij was woensdagmorgen in een hotel ten noorden van Austin. De politie wachtte daar op een speciaal arrestatieteam toen Conditt met zijn auto vertrok. Toen de achtervolging werd ingezet liet de verdachte de auto op een snelweg bij Round Rock ontploffen en kwam hij om het leven. Een agent is lichtgewond geraakt.

Bij de bomexplosies die worden toegeschreven aan Conditt zijn twee mensen gedood en zes mensen gewond geraakt. Volgens sommige media woonde Conditt in Austin en is hij thuis door zijn moeder opgevoed en onderwezen en dus niet naar school gegaan. Over zijn motief is nog niets bekend.