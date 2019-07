‘Verdachte inferno Kyoto heeft strafblad’

De verdachte van de dodelijke brand in Kyoto is in het verleden veroordeeld voor een overval. Hij kreeg toen 3,5 jaar gevangenisstraf opgelegd, bericht omroep NHK.

Door de brand in een animatiestudio vielen 33 doden. Ook raakten tientallen mensen gewond. De vermeende dader liep ernstige brandwonden op. De politie wil hem verhoren als zijn toestand is verbeterd.

Ingewijden zeggen tegen NHK dat de man, die Shinji Aoba heet, in de stad Saitama woont en leeft van een uitkering. Hij zou in het verleden zijn behandeld vanwege psychische problemen.

De brand in Kyoto zou het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar zijn. De verdachte zei bij zijn aanhouding dat de studio zijn werk had gestolen, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen de krant Asahi Shimbun.