Verdachte in zaak Maddie in 2017 veroordeeld voor kindermisbruik

De Duitser die wordt verdacht van de moord op Madeleine McCann is in 2017 veroordeeld voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno. Een rechtbank in de Duitse stad Braunschweig legde hem toen een gevangenisstraf op van een jaar en drie maanden, bevestigt een woordvoerder van het openbaar ministerie in Hannover.

Het onderzoek dat leidde tot die veroordeling begon in 2014. Justitie heeft daar nog geen details over vrijgegeven. De 43-jarige man heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. Hij zit nu vast voor andere misdrijven.

De destijds 3-jarige Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween in 2007 tijdens een vakantie met haar ouders in Portugal. De Duitse justitie zegt nu aan te nemen dat het meisje niet meer in leven is.