Verdachte in moordzaak Slowaakse journalist

De Slowaakse politie heeft een omstreden zakenman, Marian Kcner, ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de moord op de journalist Jan Kuciak. Kcner wordt volgens het Slowaakse medium Spectator in verband gebracht met de georganiseerde misdaad.

De 27-jarige Kuciak werd in februari vorig jaar samen met zijn vriendin Martyina Kusnirova in hun woonplaats ten oosten van Bratislava vermoord. Het is onduidelijk of Kcner ook is opgepakt. De politie geeft later op donderdag meer informatie.

Kuciak werkte aan verhalen over grootschalige fraude met EU-landbouwsubsidies en over de invloed van Italiaanse maffiosi in het oosten van Slowakije. De moord veroorzaakte een schok in het land, waar velen premier Robert Fico de dood van Kuciak en Kusnirova verweten.