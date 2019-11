Verdachte in beeld die fles uit trein gooide

De Duitse politie heeft een verdachte in beeld die vanuit een rijdende partytrein een whiskyfles tegen het hoofd van een peuter zou hebben gegooid. Het is een 31-jarige man. Hij is door de politie verhoord en daarna vrijgelaten.

Een 2-jarig meisje werd vrijdag door de fles geraakt op het station van Kamen bij Dortmund (Noordrijn-Westfalen). De peuter verkeerde daarna in levensgevaar. Volgens de politie is haar toestand inmiddels stabiel.

De politie liet het voertuig stilhouden op het station van Greven. Alle passagiers werden gehoord en moesten zich identificeren. Niemand reageerde op een oproep aan de dader om zich te melden. De politie kwam de verdachte op het spoor na verhoor van andere treinreizigers.