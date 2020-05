Verdachte genocide Rwanda noemt beschuldigingen ‘leugens’

De Rwandese zakenman Félicien Kabuga ontkent dat hij een hoofdrol heeft gespeeld in de volkerenmoord op Tutsi’s in Rwanda in 1994. Hij noemde de beschuldigingen aan zijn adres „leugens” toen hij woensdag in Parijs aan de rechter werd voorgeleid voor een zitting over zijn uitlevering.

Kabuga verscheen in de rechtszaal in een rolstoel. Hij corrigeerde ook zijn geboortejaar van 1933 zoals vermeld in de gerechtelijke stukken naar 1935.

De zakenman werd al jaren gezocht en is onlangs in Parijs gearresteerd. Hij wordt gezien als de „financier van de genocide”. Kabuga zal zich moeten verantwoorden voor het het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT), een internationaal strafhof in Den Haag dat het werk van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en het Rwanda-tribunaal in de Tanzaniaanse stad Arusha afrondt.

In 1997 zijn zeven aanklachten tegen hem geformuleerd, die allemaal betrekking hebben op de Rwandese genocide in 1994. Kabuga, een etnische Hutu, zou de aanschaf van grote aantallen kapmessen en andere wapens hebben gefinancierd in de aanloop naar de honderd dagen durende slachtpartij. Daarbij kwamen naar schatting 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s om het leven.

De rechtbank in Parijs verwierp het verzoek van de verdediging van Kabuga om hem onder toezicht van de rechtbank vrij te laten vanwege zijn slechte gezondheid. Volgens de rechtbank wordt met zijn detentie voorkomen dat hij onderduikt. Hij wist in 2003 in Nairobi ook al eens te ontsnappen aan arrestatie.