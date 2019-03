Verdachte familiemoord geestelijk gestoord

De 41-jarige man die vermoedelijk zijn ouders en zus heeft gedood in de Duitse deelstaat Beieren wordt gezien als geestelijk gestoord. De rechter stuurde hem dinsdag naar een psychiatrische inrichting in plaats van naar de gevangenis.

De politie trof maandag in een eengezinswoning in Mallersdorf-Pfaffenberg, ten zuiden van Regensburg, de lijken aan van de 72-jarige vader des huizes, zijn vrouw (69) en dochter (37). Ze bleken door geweld om het leven gekomen. De precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

De slachtoffers waren vermoedelijk al enkele dagen eerder overleden. De politie werd gewaarschuwd door een familielid dat zijn verwanten niet kon bereiken en onraad rook. De agenten die een kijkje gingen nemen, braken de deur open en vonden de ontzielde lichamen.