Verdachte doden kind Frankfurt werd gezocht

De man die een kind voor een trein duwde op het centraal station van Frankfurt, werd gezocht door de Zwitserse politie. De 40-jarige Eritreeër sloot op 25 juli zijn vrouw, drie kinderen en de buurvrouw op in zijn huis. Hij bedreigde de buurvrouw ook, meldt de politie in Zürich. De verdachte woont sinds 2006 in Zwitserland.

De man heeft maandag een 8-jarige jongen en zijn moeder voor een trein geduwd. Het kind overleefde dat niet. De verdachte kon na het incident worden aangehouden. Het motief voor zijn daad is niet bekend. Hij zou onlangs met de trein vanuit Bazel naar Frankfurt zijn gereisd. De man is geen bekende van de Duitse politie.

De verdachte stond sinds begin dit jaar onder behandeling van een psychiater. Hij stond bekend als goed geïntegreerd en had al jaren een vaste baan in Zürich.