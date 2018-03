Verdachte bompakketten Austin gedood

Een man die ervan wordt verdacht in het Texaanse Austin een reeks bompakketten te hebben laten ontploffen is woensdag tijdens een achtervolging door de politie om het leven gekomen. De nieuwszender CBS-Austin meldde dat de verdachte zich in zijn auto heeft opgeblazen.

Plaatselijke media meldden dat een schietpartij voorafging aan de explosie van het voertuig.

De auto ontplofte op een snelweg in Round Rock ten noorden van de Texaanse hoofdstad Austin. De verdachte zou uit Round Rock komen en de politie is er massaal op de been en doorzoekt er onder meer een hotel.

Sinds 2 maart zijn er in Austin door vijf bomexplosies twee doden en zes gewonden gevallen. Als eerste ontplofte een pakket voor de woning van een 39-jarige man die werd gedood. Tien dagen later volgden op één dag twee explosies waarbij een zeventienjarige jongen om het leven kwam. Afgelopen zondag raakten twee fietsers gewond toen een bom langs de weg ontplofte. De bom ging af met behulp van een draadje dat over de weg was gespannen.

Dinsdag ontplofte en pakket in een distributiecentrum van FedEx. Dat leidde de politie naar een ander verdacht pakket in een andere vestiging van FedEx in Austin. De dader was zichtbaar voor bewakingscamera’s op plekken waar hij pakketten verstuurde. De sporen leidden uiteindelijk naar een man in een hotel in Round Rock.