De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van de bomaanslag in Lyon. Dat meldde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Door de aanslag op een wandelpromenade in het centrum van de stad raakten vrijdag dertien mensen gewond. Volgens de onderzoekers is de bom van een afstand tot ontploffing gebracht. De dader zette een papieren zak bij een bakkerij en stapte toen op de fiets. In de zak zaten behalve een explosief stukken metaal.