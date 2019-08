De politie in Texas heeft een 21-jarige man gearresteerd na het bloedbad in El Paso. Deze Patrick Crusius is volgens Amerikaanse media een blanke man uit het Texaanse Allen.

Crusius zou met een automatisch geweer het vuur geopend hebben in een filiaal van de supermarkt Walmart. Daarbij zijn volgens de Texaanse minister van justitie Ken Paxton 15 tot 20 doden gevallen.