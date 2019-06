Verdachte bloedbad Christchurch ontkent schuld

De Australiër die beschuldigd wordt van het bloedbad bij moskeeën in Nieuw-Zeeland stelt dat hij ‘niet schuldig’ is in alle aanklachten waar hij voor terechtstaat. Zijn advocaten hebben dat vrijdag tegenover de rechter in Christchurch verklaard.

Het proces tegen Brenton Tarrant begint volgend jaar mei, liet de rechter weten. Tarrant wordt verdacht van de moord op 51 mensen en veertig pogingen tot moord en daarnaast vervolgd voor terrorisme. Hij zit vast in een zwaarbeveiligde gevangenis in de buurt van Auckland en kreeg via een videoverbinding mee wat er in de rechtszaal plaatsvond.

De 28-jarige man uit Australië zou op 15 maart het vuur hebben geopend bij de islamitische gebedshuizen in de stad Christchurch. Hij zond beelden van de moordpartij live uit via Facebook.