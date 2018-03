„Verdachte Austin had problemen in privéleven”

De man die ervan wordt verdacht in het Texaanse Austin bomaanslagen te hebben gepleegd, heeft dat gedaan vanwege problemen in zijn privéleven. Dat zou blijken uit een geluidsopname op zijn telefoon die de politie van de 23-jarige Mark Anthony Conditt in bezit heeft, meldt CNN.

In het 25 minuten durende geluidsfragment legt Conditt onder meer uit hoe de zes bommen zijn gemaakt. Volgens de politie waren op het geluidsfragment geen gevoelens van haat jegens iets of iemand terug te horen. De politie stelt dat zijn acties vooral een gevolg waren van moeilijkheden in zijn sociaal leven.

Volgens sommige media woonde Conditt in Austin en is hij thuis door zijn moeder opgevoed en onderwezen en dus niet naar school gegaan. Bij de aanslagen kwamen twee mensen om het leven en raakten zes mensen gewond.