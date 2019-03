Verdachte aanslagen Duitse hsl opgepakt

Een voormalige militair uit Irak is in Wenen aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een bende terroristen die het op hogesnelheidstreinen zou hebben gemunt. De arrestatie van de man vloeit voort uit een onderzoek naar recente pogingen een spoorweg van de hogesnelheidstrein ICE in Duitsland te saboteren met behulp van stalen kabels of betonblokken. De verdachte is volgens Oostenrijkse media een erkende vluchteling die al twintig jaar in Wenen woont.

De twee aanslagen mislukten vorig jaar. De Iraakse verdachte zou sympathiseren met de soennitische extremisten van Islamitische Staat. De Duitse en Oostenrijkse politie kwamen hem op het spoor dankzij een op papier geleverde boodschap van IS. Die werd in oktober vlakbij de plaats van de eerste poging tot een aanslag gevonden, bij Allersberg, tussen Neurenberg en München. In de boodschap werd gedreigd met aanslagen op hogesnelheidstreinen in heel Europa. De man is getrouwd en vader van vijf kinderen.