Verdachte aanslag Londen voor de rechter

De Britse autoriteiten hebben een achttienjarige verdachte van de bomaanslag in de Londense metro in staat van beschuldiging gesteld. Ahmed Hassan moet vrijdagmiddag voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van poging tot moord.

De Britse politie arresteerde de tiener volgens Britse media afgelopen zaterdag in Dover. Een dag eerder was een bom afgegaan in een Londense metrotrein, met dertig gewonden tot gevolg. Het explosief ging slechts gedeeltelijk af, maar was volgens de Londense politiechef Cressida Dick wel degelijk „erg, erg gevaarlijk”.

Dick zei in een interview dat de bom was geladen met „een grote hoeveelheid explosieven” en metaalscherven. Toen het explosief afging brak brand uit en raakten passagiers in paniek, maar er vielen geen dodelijke slachtoffers. „Het had veel slechter kunnen aflopen”, zei de politiechef.

De politie arresteerde in de nasleep van de aanslag zes mensen, onder wie Hassan. Twee van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten.