Verdachte aanslag in Indiase Mumbai krijgt celstraf in Pakistan

Het waarschijnlijke meesterbrein achter de bomaanslagen in het Indiase Mumbai in 2008 heeft in Pakistan een gevangenisstraf van enkele jaren gekregen vanwege het financieren van terrorisme in Pakistan. Sommige lokale media melden dat hij vijf jaar de cel in moet en andere zeggen dat hij elf jaar blijft vastzitten. De Pakistaan Hafiz Saeed werd in november vorig jaar in zijn thuisland opgepakt.

„Saeed en drie medestanders zijn veroordeeld wegens het financieren van terrorisme”, aldus de aanklager. Volgens zijn advocaat is Saeed ook veroordeeld wegens het deel uitmaken van een terroristische organisatie.

Saeed is de medeoprichter van de terreurbeweging Lashkar-e-Taiba. Bij de aanslagen in Mumbai kwamen in vier dagen 166 mensen om het leven. Op een aantal locaties in de stad openden schutters het vuur op willekeurige mensen.

De VS hebben een beloning van 10 miljoen dollar op het hoofd van Saeed gezet. Hij ontkende elke betrokkenheid en liep jarenlang vrij rond, maar kreeg in 2017 enkele maanden huisarrest. De VS hadden de Pakistaanse autoriteiten opgeroepen Saeed op te pakken.