Verdachte aanslag Duits station vrijgesproken

Een rechtbank in het Duitse Düsseldorf heeft een man vrijgesproken van het plegen van een bomaanslag op een treinstation in de stad in 2000. Eerder was levenslang geëist tegen de 52-jarige verdachte. De rechtbank vond het bewijs niet genoeg.

Op 27 juli 2000 ontplofte op het station Wehrhahn een staafbom. Tien mensen raakten gewond. Een zwangere vrouw verloor haar ongeboren kind en overleefde de aanslag zelf ternauwernood. De slachtoffers waren overwegend joodse immigranten uit Oost-Europa. Ze hadden Duitse les gehad en waren op weg naar huis.

De verdachte, die bekend stond als wapengek en in rechts-extremistische kringen verkeerde, werd twaalfvoudige poging tot moord uit racistische motieven ten laste gelegd. De verdediging van de man had om vrijspraak gevraagd.