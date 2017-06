De Britse politie heeft dinsdag opnieuw een verdachte aangehouden in verband met de zelfmoordaanslag in Manchester. De 38-jarige man werd opgepakt op Heathrow Airport. De politie benadrukt op Twitter dat de arrestatie gepland was, en dat de luchthaven niet in gevaar is geweest.

Tot nu toe werden 19 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. Twaalf daarvan zijn weer vrijgelaten, zonder aanklacht. Zeven mensen zitten nog vast voor verhoor, aldus de politie.