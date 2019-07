‘Verdacht voorwerp’ New York toch geen bom

Een verdacht voorwerp dat was aangetroffen in de metro van New York, is toch geen bom. Het zat in de rugzak van een 68-jarige man die voor een metrostel dook. Het ging volgens bronnen van de krant New York Post om een grijs voorwerp dat in tape gewikkeld leek te zijn.

De man sprong vrijdagochtend vroeg voor een metro in het stadsdeel Queens en raakte ernstig gewond. Hij zou de tas hebben achtergelaten op het perron, zeggen bronnen rond het onderzoek. De politie liet later weten dat het verdachte voorwerp in de rugzak ongevaarlijk is.