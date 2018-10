Verdacht pakket voor Joe Biden gevonden

De Amerikaanse politie heeft het verdachte pakket gevonden dat aan de voormalige vicepresident Joe Biden was geadresseerd. CBS News meldt op basis van de autoriteiten dat het mogelijke explosief is aangetroffen op een afdeling van een postbedrijf in de staat Delaware.

Eerder was al bekend dat ook een verdacht pakket naar Biden is gestuurd. Agenten zochten onder meer in en bij het huis van de voormalige vicepresident in Greenville. Daar is verder niets aangetroffen.

Het pakketje heeft overeenkomsten met de andere ‘bompakketten’ die zijn verstuurd aan onder meer voormalig president Barack Obama, Hillary Clinton en Robert De Niro. Het is het negende pakket dat de autoriteiten in korte tijd hebben gevonden. Geen van deze ‘bompakketten’ is afgegaan.