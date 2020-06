‘Verboden aflevering’ Fawlty Towers toch weer te zien

De aflevering The Germans van Fawlty Towers die deze week uit roulatie werd gehaald vanwege racistisch taalgebruik is binnenkort weer te zien, meldt de BBC. UKTV, de streamingdienst van de Britse omroep, zegt in een verklaring dat het oude afleveringen van komische series van „extra context en waarschuwingen” gaat voorzien. Dat gebeurt ook bij de gewraakte aflevering van Fawlty Towers.

De beslissing om de episode offline te halen kwam de BBC op veel kritiek te staan. De streamingdienst verwijderde de aflevering omdat die een scène bevat waarin een personage, ‘de majoor’, een racistische belediging uit aan het adres van het cricketteam van de Brits-Caribische eilanden. In de aflevering The Germans logeert verder een groep Duitse toeristen in het hotel van Basil Fawlty (John Cleese). Stamgast en oorlogsveteraan Majoor Gowen vindt dat maar niks en maakt aan de lopende band grappen en opmerkingen over de gasten. De aflevering is wereldwijd bekend vanwege de oneliner „don’t mention the war”, terwijl Basil zelf continu de fout ingaat en de Duitse gasten te kakken zet en beledigt.

John Cleese was niet te spreken over het besluit om de roemruchte aflevering te verwijderen. Volgens hem moet voor iedereen duidelijk zijn dat het gedrag van sommige personages, waaronder de majoor, niet deugt. „Mensen hebben allemaal een ander gevoel voor humor. Sommigen begrijpen dat als je een personage onzin laat uitkramen, je dat personage bespot en niet de zienswijze van dat personage propageert.” Cleese beschrijft de majoor als „een fossiel”. „Als mensen te stom zijn om dat in te zien, wat kan ik dan zeggen?”, aldus de komiek.