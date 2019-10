Verbod op privégevangenissen in Californië

Gevangenen en illegale immigranten mogen in de Amerikaanse staat Californië niet langer opgesloten worden in private gevangenissen. Gouverneur Gavin Newsom heeft daartoe een wet ondertekend, meldden Amerikaanse media. De dienst justitiële inrichtingen mag geen contracten meer afsluiten met private uitbaters van gevangenissen. Lopende contracten met ‘gevangenisbedrijven’ moeten uiterlijk in 2028 zijn uitgefaseerd.

Met de wet „sturen we een krachtig signaal dat we fel tegen praktijken zijn waarbij winst wordt gemaakt over de rug van gevangenen, dat we staan voor de gezondheid, veiligheid en het welbevinden van onze mensen en dat we voor een humane behandeling van iedereen zijn”, vatte congreslid Rob Bonta de eerdere instemming van het parlement met de wet samen.

Bedrijven die gevangenissen uitbaten in Californië hebben aangegeven naar de rechter te stappen om de wet van tafel te krijgen. Ze kunnen daarbij vermoedelijk rekenen op steun van de regering-Trump.