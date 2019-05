Verbod hoofddoekjes op basisscholen Oostenrijk

Het Oostenrijkse parlement heeft een wet aangenomen die het dragen van hoofddoekjes op basisscholen verbiedt. Die maatregel komt uit de koker van de rechtse regering.

Het verbod treft hoofddeksels die grote delen van het hoofdhaar bedekken. De joodse keppel valt daar niet onder. In de wet wordt verder niet expliciet gesproken over islamitische hoofddoekjes, maar over „ideologisch of religieus getinte kleding die verband houdt met hoofdbedekking”.

Een parlementariër van de ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz sprak over een maatregel tegen de „onderdrukking” van meisjes. De onderwijswoordvoerder van coalitiepartner FPÖ omschreef de wet als een „signaal tegen de politieke islam”.

De meeste oppositieleden stemden tegen de wet. Die wordt door sommige tegenstanders gezien als een publiciteitsstunt die weinig te maken heeft met kinderwelzijn. Moslimorganisatie IGGiÖ noemde de voorstellen eerder „schaamteloos”.