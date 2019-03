Verbod ‘gele hesjes’ op Champs-Elysées

Het is de betogers van de protestbeweging ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) niet meer toegestaan in het centrum van Parijs op de Champs-Elysées of in de buurt van het presidentieel paleis of de Nationale Vergadering te komen. Dit heeft het hoofd van de politie in de Franse hoofdstad bekendgemaakt.

De politiechef zei dit vlak voor de negentiende protestzaterdag van de gele hesjes. Ze betogen vooral tegen de uitholling van de koopkracht door ‘klimaatbelastingen’ van president Macron en tegen zijn economische politiek.

Bij de betogingen en blokkades van de beweging loopt het vaak uit de hand, vooral door toedoen van in het zwart gehulde relschoppers en plunderaars die ‘casseurs’ (brekers) worden genoemd. Premier Edouard Philippe heeft eerder deze week aangekondigd dat de gele hesjes niet meer overal mogen protesteren, zoals bijvoorbeeld ook niet op bepaalde pleinen in Bordeaux en Toulouse.