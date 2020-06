Verbod ballonvlucht treft Bijbelverspreiding Noord-Korea

Zuid-Korea verbood vorige week het oplaten van heliumballonnen richting Noord-Korea; een zware klap voor de Bijbelverspreiding naar het gesloten land. „Wie moet je meer gehoorzaam zijn: God of de overheid?”

De spanningen tussen beide landen lopen inmiddels flink op. Een onderwerp van discussie is het grote aantal ballonnen dat door activisten vanuit Zuid-Korea wordt opgelaten, vaak met politieke boodschappen gericht tegen het Noord-Koreaanse regime. Begin deze maand uitte de zus van leider Kim Jong-un al haar ongenoegen.

Volgens vice-gouverneur Lee van de provincie Gyeonggi, het gebied waar de meeste ballonnen worden opgelaten, beschouwt Noord-Korea de ballonlanceringen als een provocatie. Het oplaten van ballonnen vormt daarom een bedreiging voor de inwoners van de regio en wordt verboden.

Alleen al op het transporteren van het benodigde materiaal, zoals heliumgas, staan nu zware boetes. Overtreders „zullen ter plaatse worden gearresteerd als ze worden opgemerkt door de speciale politie van de lokale overheid”, aldus Lee.

Bijbels

Het verbod raakt niet alleen politieke activisten, maar ook organisaties die Bijbels richting Noord-Korea verspreiden. Een van deze organisaties is de Voice of the Martyrs (VOM) in Zuid-Korea.

„Een treurige zaak”, zegt woordvoerder Richard Groenenboom van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK), een zusterorganisatie van VOM, over de nieuwe maatregelen. „In Noord-Korea worden de mensenrechten met voeten getreden. En dan gaat zo’n land ook nog Zuid-Korea dicteren, want dit verbod is door Pyongyang ingegeven.”

Een „substantieel deel” van de Bijbels die VOM-Korea verspreidt, gebeurt door middel van ballonnen, zegt Groenenboom. Alleen al in 2020 werden er bijna 12.000 Bijbels op deze manier Noord-Korea binnengevlogen.

Ondanks dat het moeilijk te zeggen is hoeveel exemplaren er daadwerkelijk worden opgeraapt door Noord-Koreanen, zijn ballonvluchten een effectief middel gebleken. „We krijgen regelmatig brieven uit Noord-Korea dat er Bijbels gevonden worden”, aldus de SDOK-woordvoerder.

Jarenlang werden de ballonvluchten oogluikend toegestaan, in een soort samenspel met de Zuid-Koreaanse politie, zegt Groenenboom. Deed de politie toch moeilijk, dan werden de lanceringen uitgesteld tot een later moment. „Deze wetgeving is echter een heel nieuw hoofdstuk in het verhaal.”

Prijs

Toch heeft VOM aangegeven door te gaan met het oplaten van ballonnen. Groenenboom: „Wie moet je meer gehoorzaam zijn: God of de overheid? Het gaat om de verspreiding van Evangelie. Daar moet je een prijs voor betalen. Het verbod is een belemmering van de christelijke roeping om het Evangelie te delen.”

Op overtreding van het verbod staan hoge boetes. Ook kunnen er arrestaties volgen. „Dat is heel heftig”, zegt de woordvoerder. „Het is goed om elke keer af te vragen of het wijs is om een volgende stap te zetten.”

Volgens hem raakt het besluit van de Zuid-Koreaanse overheid ook de godsdienstvrijheid. „Als je gelooft dat dit dé manier is om het Evangelie aan de andere kant van de grens te krijgen, dan belemmert de overheid hierin.”

Recent ontving de VOM-Korea nog een brief van een Noord-Koreaan die zei vrede gevonden te hebben door de Bijbel, zegt Groenenboom. „Het is een vreselijk regime, maar het levende Woord van God geeft kracht en vrede.”