Verbijstering over optreden Trump in Helsinki

Critici van de Amerikaanse president Donald Trump hebben verbijsterd gereageerd op diens persconferentie met Vladimir Poetin in de Finse hoofdstad Helsinki. Democraten verwijten de president de kant te kiezen van de Russische leider en het advies van zijn eigen inlichtingendiensten te negeren.

Trump liet maandag blijken er niet van overtuigd te zijn dat Rusland heeft geprobeerd de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden, zoals zijn inlichtingendiensten denken. Ook stelde hij dat beide landen schuld hebben aan de slechte onderlinge relatie. Voormalig CIA-directeur John Brennan noemde het optreden van de president „verraderlijk” en concludeerde dat Trump „volledig in de zak van Poetin zit”.

Trump: geen reden om beschuldiging te geloven

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, noemde het optreden van Trump „gevaarlijk en zwak”. Hij vraagt zich af waarom de president „de belangen van Rusland boven die van de VS plaatst”. De Democraat Adam Schiff concludeerde dat Poetin het kritiekloze optreden van Trump zal opvatten als „groen licht” voor verdere inmenging.

Ook partijgenoten spaarden Trump niet. Senator Lindsey Graham noemde het „een gemiste kans” dat Trump de Russen niet verantwoordelijk hield voor inmenging in de presidentsverkiezing. „Dit antwoord van president Trump zal door Rusland worden gezien als een teken van zwakte en veel meer problemen creëren dan het oplost.” De Republikeinse senator Jeff Flake sprak over een „beschamend” optreden.

De Directeur Nationale Veiligheid Dan Coats schaarde zich ondubbelzinnig achter de inlichtingendiensten. „We zijn steeds duidelijk in onze onderzoeken naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezing van 2016 geweest en in hun aanhoudende pogingen om onze democratie te ondermijnen”, liet hij weten in een verklaring.

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei ook dat Rusland zich zonder enige twijfel heeft bemoeid met de verkiezing van 2016. „De president moet erkennen dat Rusland niet onze bondgenoot is”, zei hij.